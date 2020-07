UŽAS U TURSKOJ - Nakon serije eksplozija u fabrici više od 150 radnika zatrpano pod ruševinama, ima poginulih (VIDEO)

On je naveo i da je na mesto nesreće poslato 85 ekipa hitne pomoći, dve vazduhoplovne ekipe hitne pomoći i 11 spasilačkih timova.

Procenjuje se da je u fabrici nedaleko od grada Hendek u provinciji Sakarja bilo 150 radnika, preneo je AP.

UPDATE – ⚠️☣ Chemical explosion and radiation hazard exposed after the explosion in #Sakarya!



Sakarya Governor Çetin Pavement said that there are 150-200 people in the factory. 3hree ministers go to Hendek on the orders of Erdogan. #Turkey #explosionpic.twitter.com/yzA6rVSXea