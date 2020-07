SMRT U ČELJUSTIMA VELIKE BELE AJKULE - Roniocu nije bilo spasa od napada predatora (FOTO)

Napad se dogodio danas oko 14 sati po lokalnom vremenu. Iako je hitna pomoć stigla helikopterom, povređenom mladiću, koji je imao teške traume nogu, nije bilo spasa i preminuo je na licu mesta.

Fatalni napad velike bele ajkule dogodio se na gotovo istom mestu na kojem je u aprilu, takođe u napadu velike bele, smrtno stradao rendžer Zakari Roba.

A 20-year-old scuba diver has died after being bitten by a shark off Queensland's Fraser Island. #9Newshttps://t.co/Snj8j74wFI