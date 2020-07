BORE SE ZA ŽIVOT NAKON ŠTO SU JELI MESO DABRA! Kinezi u strahu od nove pandemije: Ako se ova vrsta kuge ne leči, UMIRE SE ZA 2 DANA

Bolnica u severnom delu kineske regije Unutrašnja Mongolija prijavila je jedan sumnjivi slučaj bubonske kuge u subotu, piše Blumberg.

Blumberg ovu vest prenosi pozivajući se na saopštenje lokalne zdravstvene komisije, objavljenom na sajtu komisije.

U nedelju je izdato upozorenje trećeg stepena koje će biti na snazi do kraja ove godine.

Suspected Bubonic Plague Case Reported in China’s Inner Mongolia



A third-level warning alert issued; warning period will extend to end of this year.



Health commission warned of risks of human-to-human infection and urged people to take precautions.

