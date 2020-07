Nil Jang: Nije mi OK da Tramp pušta moju muziku

Poznati kanadski muzičar Nil Jang izrazio je nezadovoljstvo zbog toga što je američki predsednik Donald Tramp puštao njegove pesme tokom obeležavanja 4. jula, Dana nezavisnosti SAD, u Maunt Rašmoru.

"Ovo mi nije OK", napisao je Jang (74) na Tviteru i podelio snimak s skupa, na kojem je puštana njegova pesma "Rocking In The Free World".

U drugoj poruci na Tviteru, podelio je snimak sa događaja na kojem je puštana pesma "Like a Hurricane", navodeći da mu ni to nije u redu i da se solidariše sa članovima plemena Sikangu Lakote, prenosi CNN.

Američki starosedeoci iz plemana Lakote, njih stotinak koji su blokirali put ka memorijalnom kompleksu na Maunt Rašmoru, nosili su tranparente na kojima je pisalo "Idite odavde", "Nalazite se na ukradenoj zemlji". Tramp je na skupu ocenio da "besna rulja" koja pokušava da ukloni statue konfederalnih lidera na protestima protiv rasizma i diskriminacije, zapravo pokušava da "izbriše istoriju Amerike", izvestio je Rojters. Jang se još 2015. godine usprotivio tome da Tramp koristi njegovu pesmu "Rockin" In The Free World" tokom predizborne kampanje. Nedavno su i Rollingstonsi upozorili američkog predsednika da će ga tužiti ako nastavi da koristiti njihove pesme na skupovima tokom kampanje.