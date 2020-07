Tramp tera vlasti SAD da otvore škole na jesen, računa i na izbore

Predsednik Donald Tramp je pokrenuo sveobuhvatnu kampanju pritiska na zvaničnike saveznih država SAD i lokalne ;da ponovo otvore škole na jesen, tvrdeći da neki drže škole zatvorene ne zbog rizika od korona virusa, već iz političkih razloga.

"Oni misle da će im to politički pogodovati, pa drže škole zatvorenim", rekao je Tramp na sastanku u Beloj kući o planovima za škole. "To im neće proći, itekako ćemo izvršiti pritisak na guvernere (saveznih država) i sve ostale da otvore škole", rekao je on.

Na sastanku u Beloj kući bili su zdravstveni i rukovodioci prosvete iz cele zemlje koji su tvrdili da su škole i fakulteti spremni za otvaranje ove jeseni i da će to biti bezbedno.Tvrdili su da je rizik od zadržavanja učenika kod kuće daleko veći od rizika od korona virusa, kao i da su djacima potrebni školski obroci i zdravstvene usluge i savetovanje školskih psihologa.

"Želimo da se škole ponovo otvore", rekao je Tramp. "Svi to žele. Mame to žele, tate žele, deca žele. Vreme je da se to uradi".Ali ta svetla perspektiva je izvan Bele kuće dočekana sa skepticizmom. Predsednica najvećeg sindikata prosvete je rekala da je Tramp više zainteresovan za sakupljanje poena pred novembarske predsedničke izbore, nego za dobrobit djaka.

"Tramp se pokazao nesposobnim da shvati da ljudi umiru, da je više od 130.000 Amerikanaca već umrlo", rekla je Lili Eskelsen Garsia, predsednica Nacionalnog udruženja za obrazovanje.

"Nastavnici najviše žele da se zajedno sa svojim djacima vrate u učionice i na fakultete, ali to moramo učiniti tako da učenici, nastavnici i društvena zajednica budu bezbedni", naglasila je ona.Na sastanku u Beloj kući Tramp je ponovio svoju tvrdnju da Demokrate iz političkih, a ne zdravstvenih razloga žele da škole ostanju zatvorene.Tramp nije ponudio dokaze za tu tvrdnju koju su zdravstveni stručnjaci kritikovali i rekli da će politizovanje tog problema otežati ponovno otvaranje škola.Dženifer Nuco, sa Univerziteta Džons Hopkins, rekla je da "kada se od toga napravi politika i samo se pokušava postići poen i biti izabran, to je medvedja usluga prosveti koja je neverovatno važna", a tako vodjenje politike "zaista odvraća pažnju od onoga što je potrebno, a to su stvarna rešenja i plan kako bi se to ostvarilo".