Pronađeno RASKOMADANO TELO MILIONERA - Iskasapljen je motornom testerom, a detalji zločina ZGROZIĆE VAS (FOTO+VIDEO)

Milioner Fahim Saleh pronađen je mrtav u svom stanu u Njujorku. Telo je pronašla sestra, koja je bila zabrinuta jer joj se nije javljao.

Kako prenose mediji, sestra ga je pronašla u njegovom domu i zatekla užasan prizor - njegova glava i udovi bili su odsečeni testerom koja je i dalje bila uključena u struju. Prema prvim informacijama, svi delovi tela stavljeni su u plastične kese.

NYC Medical Exmainer removes the remains of CEO and venture capitalist Fahim Saleh. Saleh was found dismembered in his Lower East Side apartment Tuesday afternoon. pic.twitter.com/QHsek8bCQQ — Joe Marino (@joemarino_) 15. јул 2020.

Prema navodima policije, kamere u zgradi snimile su navodno osumnjičenog sa rukavicama, kapom, maskom i koferom kako ulazi u lift sa Salehom do stana.

Prema saznanjima Njujork Posta, Saleh i osumnjičeni su zajedno otišli do njegovog stana na sedmom spratu, a kada su izašli iz lifta, odigrao se napad. On je pao na pod, ali i dalje nije poznato da li ga je napadač upucao ili omamio. Zbog načina kako je organizovan napad, policija smatra da je reč o profesionalnoj egzekuciji.

- Osumnjičeni je imao sa sobom kofer, očigledno da je reč o profesionalcu - rekao je neimenovani izvor iz policije za "Dejli Njuz".

Kako se ističe, policiju je iznenadilo što je na licu mesta pronašla vrlo malo krvi, s obzirom da je Saleh potpuno bio raskomadan, te organi reda smatraju da je veći deo uklonio napadač. Istraživači pokušavaju da utvrde da li je upravo Salehova sestra prekinula ubicu u sklanjaju delova tela, kao i da li je ubica iskoristio drugi izlaz kako bi napustio zgradu.

A man’s limbless, headless torso was found inside a Manhattan Lower East Side apartment building — with an electric saw next to the remains. https://t.co/EluTFtlS2J — New York Daily News (@NYDailyNews) 14. јул 2020.

- Imamo torzo, glava je odsečena, kao i ruke i noge. Sve je još na licu mesta, ali i dalje ne znamo šta je motiv - rekao portparol njujorške policije narednik Karlos Nijeves.

Saleh je nekadašnji vebsajt developer koji je postao izvršni direktor kurirske službe u Lagosu, Nigeriji, a milioner je nedavno kupio luksuzni stan na Mehnetnu za dva miliona dolara.

Fahim Saleh had a thing for ride sharing companies; CEO of Gokada, co-founder of Pathao - biggest in Bangladesh valued at $100m and recently invested in Colombia’s largest motorcycle ride sharing company, Picap.



He was found in his $2.25m NYC apartment brutally murdered. Sad. pic.twitter.com/lokvXMlfNU — E (@iamOkon) 15. јул 2020.

Prema rečima njegovih prijatelja, Saleh je svoje bogatstvo stekao sam, a njegova strast bili su gedžeti i video igrice. Kako kažu, uživao je da dovodi tehnološke kompanije u nerazvijene zemlje kao što su Nigerija i Indonezija.