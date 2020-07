KRITIKE, PA OTKAZ - Tramp smenio menadžera svog izbornog tima

Paskejla će na mestu menadžera kampanje zamenti Bil Sipijen, njegov dosadašnji saradnik i zamenik, saopštio je Tramp na svom Tviter nalogu.

Parskejl se našao na udaru kritika u Trampovom najbližem okruženju jer je propustio priliku da uspešno organizuje masovno okupljanje stotine hiljada pristalica u Tulsi.

I am pleased to announce that Bill Stepien has been promoted to the role of Trump Campaign Manager. Brad Parscale, who has been with me for a very long time and has led our tremendous digital and data strategies, will remain in that role, while being a Senior Advisor to the...