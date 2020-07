ŠTA SE TO NOĆAS DOGODILO?! HAKOVANI TVITER NALOZI MILIJARDERA! Na udaru Gejts, Bezos, Blumberg... Hakeri ostavili OVE PORUKE!

"Uplatiš hiljadu dolara, vrate ti dve hiljade, ali samo u narednih pola sata i to zato što su se multimilijarderi odobrovoljili."

Tako je izgledala sreda popodne na Tviteru kada su se na zvaničnim nalozima Bila Gejtsa, Ilona Maska, Džefa Bejzosa, Džoa Bajdena, Baraka Obame, Majka Blumberga, Epla, Ubera i mnogih drugih pojavile neverovatne poruke.

"Vreme je za darivanje", "zbog kovida se osećam darežljivo", "vraćamo zajednici" tako su počinjali postovi u kojima su se korisnici Tvitera pozivali da na bitkoin račun uplate hiljadu dolara kako bi za pola sata duplirali sumu.

Tough day for us at Twitter. We all feel terrible this happened.



We’re diagnosing and will share everything we can when we have a more complete understanding of exactly what happened.



💙 to our teammates working hard to make this right.