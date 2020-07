Srušila se zgrada u Indiji: Ljudi zarobljeni pod ruševinama (VIDEO)

Strahuje se da je nekoliko ljudi zarobljeno u ruševinama nakon što se danas srušila višespratnica u indijskom finansijskom centru Mumbaju zbog obilnih kiša koje su pogodile grad.

Iako su na zgradi već vršene popravke i žitelji zamoljeni da odu, pet ili šest porodica je nastavilo da živi u njoj, rekli su očevici televizijskim kanalima, preneo je Rojters.

Nekoliko osoba se nalazi ispod ruševina, a nekoliko ih je u delu zgrade koji i dalje stoji, naveo je u saopštenju glavni gradski vatrogasni službenik P.S. Rahangdale.

#BuildingCollapse | #Mumbai Half portion of ground and upper five floored Bhanushali building collapsed in #Fort around 5pm. Search operation for trapped persons is in progress by fire brigade and @MumbaiPolice . pic.twitter.com/S4xajOxGb1