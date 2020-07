GUTEREŠ: Ignoriše se nejednakost, pandemija prilika za svet

Generalni sekretar UN Antonio Gutereš optužio je danas svetske sile da ignorišu nejednakost u globalnim institucijama i pozvao na postizanje novog društvenog dogovora kako bi se stvorile jednake prilike za sve.

Gutereš je tokom onlajn predavanja na dan rođenja bivšeg predsednika Južnoafričke Republike Nelsona Mendele, rekao da je pandemija korona virusa stvorila "generacijsku priliku" za izgradnju ravnopravnijeg, održivog sveta. On je ocenio da je pandemija, poput rendgenskih snimaka, otkrila "pukotine u krhkom kosturu društva koje smo izgradili".

"Ona otkriva zablude i neistine svuda: laž da slobodno tržište može da omogući zdravstvenu zaštitu za sve, fikciju da neplaćen rad nije rad, zabludu da živimo u postrasističkom svetu, mit da se svi nalazimo u istom brodu", rekao je Gutereš, prenosi Rojters.

On je pozvao na novi globalni dogovor kako bi se osigurala pravičnija podela moći, bogatstva i prilika na međunarodnom nivou.

"Zemlje koje su isplivale na vrh pre više od sedam decenija odbile su da razmišljaju o reformama, koje su potrebne da bi se promenio odnos moći u međunarodnim institucijama", rekao je Gutereš, prenosi Rojters.

Generalni sekretar UN naglasio je da nejednakost počinje od vrha - u globalnim institucijama, te da rešavanje tog problema mora da počne od reforme tih institucija. On je ocenio da će novi društveni ugovor i globalni dogovor omogućiti mladima da žive dostojanstveno, osigurati da žene imaju iste prilike kao muškarci i zaštiti bolesne i pripadnike manjina i ranjivih grupa. Upozorio je na probleme populizma, nacionalizama, ekstremizama i rasizama koji će, kako je naveo, samo dovesti do dodatnih podela i nejednakosti u društvu, dodaje Vojs of Amerika.

Za sebe je rekao da je "ponosni feminista" i pozvao na odbacivanje patrijarhata i prelazak na rodnu ravnopravnost.