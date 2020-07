NOVI HAOS NA ULICAMA AMERIKE: Tramp naredio hitno raspoređivanje federalnih snaga u Čikagu, u Sijetlu sukobi (VIDEO)

- Ni jedna majka nikada ne bi trebalo da drži svoje mrtvo dete u naručju samo zato što političari odbijaju da učine ono što je neophodno kako bi obezbedili svoj kvart i obezbedili svoj grad - rekao je američki predsednik.

Tramp je takođe rekao i da je u mnogim drugim gradovima neophodna intervencija federalnih snaga.

Istakao je da su lideri u tim gradovima ili "suviše ponosni" ili "suviše politični" ako odbiju pomoć saveznih službenika koji rade po naredbama, navodi Sputnjik international.

Podsetimo, gradonačelnica Čikaga, Lori Lajtfut objavila je u utorak uveče na Tviteru da "trupama Donalda Trampa nije dozvoljeno da dolaze u grad i terorišu naše stanovnike".

Under no circumstances will I allow Donald Trump’s troops to come to Chicago and terrorize our residents.