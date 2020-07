"Doživotna robija je PREVIŠE BLAGA za ono što je uradio!" Slikao se sa bebom i RAZBESNEO CEO SVET (UZNEMIRUJUĆE)

Policija u Ohaju pokrenula je istragu o fotografiji koja se u utorak uveče pojavila na društvenim mrežama, a na kojoj se vidi kako muškarac kleči na bebinom vratu,očigledno aludirajući na smrt Džordža Flojda.

Dok tetovirani muškarac kleči na vratu bebe koja vrišti, druga osoba joj drži ruke na leđima.

"Blm now mf" (Životi crnaca su važni, skote), piše ispod fotografije:

Life in prison would be far too lenient here pic.twitter.com/wRz0eAhChC