ERDOGAN: Nemamo aspiracije prema tuđem, ali ne damo svoje

Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan izjavio je danas Turska nema aspiracije prema tuđim pravima, teritorijama, morima i prirodnim resursima, ali da neće nikom dozvoliti da ostvari pretenzije prema njegovoj zemlji.

- Branimo prava i interese našeg naroda i države i prijatelja unutar i izvan naših granica, na kopnu, vodi, u vazduhu i svuda. Bez oklevanja smo išli i pokazali odlučnost i snagu gde god se pojavila neka pretnja po našu zemlju i to od Iraka i Sirije do Libije i Egejskog mora. Prevazilazili smo i sve ekonomske smicalice koje su nam podmetane i pokazali smo narodu da smo uz njega - kazao je Erdogan.

On je posredstvom videokonferencije prisustvovao svečanom otvaranju novoizgrađene zaobilaznice u Amasji na severu zemlje i tom prilikom rekao da je Turska donedavno bila pod stalnim prikrivenim sankcijama, blokadama i pretnjama, a da je sada to država sa kojom svi žele da sarađuju. Ocenio je da je Turska još jednom razočarala one krugove koji su očekivali da će pokleknuti pred pretnjama i napadima i poručio da Ankara ima priliku da u novom svetskom, političkom i ekonomskom poretku nakon pandemije zauzme znatno važniju poziciju.