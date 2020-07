Japanski naučnik pomoću Milankovićevog mehanizma odredio kada će nastati novo ledeno doba

Novo ledeno doba (glacijacija) nastaće na Zemlji za 100 hiljada godina, izjavio je za Sputnjik profesor Odeljenja za planetarna istraživanja i proučavanja Zemlje Fakulteta prirodnih nauka na Univerzitetu u Tokiju Masajuki Ikeda.

Zajedno sa svojim kolegama, ovaj naučnik bio je autor nedavnog istraživanja uticaja monsuna na klimu i razvoj dinosaurusa pre deset miliona godina. Naučnici su, između ostalog, koristili teoriju srpskog inženjera Milutina Milankovića o oscilacijama količine sunčeve svetlosti i zračenja na Zemlji tokom dužeg perioda zbog periodičnih promena ugla nagiba Zemljine ose u odnosu na površinu njene orbite.

„Na osnovu Milankovićeve teorije, novo ledeno doba nastupiće za 100 hiljada godina, ali to zavisi od ljudskog faktora emisije ugljen-dioksida“, zajključio je japanski profesor.

Prema njegovim rečima, važno je shvatiti da smo „sada na vrhuncu ciklusa od 10 miliona godina, sa prohladnom, intenzivno-monsunskom klimom i niskim koncentracijama ugljen-dioksida u atmosferi“.

„Sada i u narednih 10 miliona godina moglo bi doći vreme povoljno za biološke organizme koji su navikli na vlažnu i hladnu klimu“, objasnio je naučnik. On smatra da će se trend hlađenja nastaviti tokom trenutne kenozojske ere.

U nedavno objavljenom istraživanju japanskog naučnika i drugih njegovih kolega navodi se da je smanjenje koncentracije ugljen-dioksida i hlađenje Zemljine klime jakim monsunima doveo do povećanja veličine dinosaurusa i povećanju broja njihovih staništa zahvaljujući povećanju izvora hrane i vode pre oko 212 miliona godina u periodu trijasa mezozojske ere.

„Budući da Milankovićev mehanizam nastavlja da deluje u istoriji Zemlje, pokušaćemo da nađemo vezu između ovog mehanizma i evolucije klime i ekosistema“, naveo je Ikeda.

On i njegove kolege uspeli su da objasne kako je to izgledalo tokom 10 miliona godina u eri rane evolucije dinosaurusa, a sada će istraživanje biti usredsređeno na to kakav je uticaj ciklus od 10 miliona godina imao na razvoj ne samo dinosaurusa, već i sisara, životinja i biljaka.