TERORISTIČKI NAPAD U BEJRUTU! U snažnoj eksploziji STRADALO NAJMANJE 40 OSOBA, povređeno preko 200! (VIDEO)

Prvo se začuo manji udar, posle pet minuta su se pojavili crni i beli dim. Nakon toga odjeknula je snažna eksplozija i počeo je da kulja crveni dim.

Prve informacije su da je u ekplozijama povređeno na desetine ljudi koje vozila hitne pomoći prevoze u bolnicu.

Fireworks explosion?! I felt like I’m dying, I still can’t believe it #Lebanon #Beirut pic.twitter.com/EMTS470FOH

Kako su saopštili meštani na društvenim mrežama, u nekim kućama od eksplozije su popucali prozori, ljudi su osetili kako se trese tlo, a samo nekoliko sekundi kasnije zvuk jake eksplozije.

Kako saznajemo, radi se o terorističkom napadu.

Libanski ministar zdravlja pozvao je sve bolnice u prestonici da budu u pripravnosti i da zbrinjavaju povređene. Nekoliko zgrada je urušeno, a strahuje se da ima i zarobljenih među ruševinama.

A large explosion has been heard in the Lebanese capital Beirut, with thick smoke billowing from the city centre



