(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) STRAVIČAN SNIMAK IZ BEJRUTA: U eksploziji nestao čitav KVART, DIM SE ŠIRI NA SVE STRANE!

Eksplozija se dogodila u gradskoj luci, gde se nalaze i magacini u kojima je eksploziv, izvestila je libanska državna novinska agencija NNA.

Prema navodima bezbednosnih izvora, u tom području se nalaze i uskladištene hemikalije. Jedna od teorija je da je eksploziju mogao da prouzrokuje sodijum nitrat, konfiskovan na brodu pre godinu dana, a koji se nalazio u skladištu u luci. Pre nego što je usledila razorna eksplozija mogu se čuti petarde i vatrometi.

