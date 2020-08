PREDSEDNIK LIBANA SAZVAO HITAN SASTANAK VRHOVNOG ODBRAMBENOG SAVETA: Strašnu tragediju izazvao konfiskovani eksploziv?! (FOTO+VIDEO)

Premijer Libana Hasan Diab najavio je večeras za sutra, u sredu, dan nacionalne žalosti za žrtve velikih eksplozija koje su danas sravnile sa zemljom veći deo luke Bejruta i oštetile mnoge zgrade u libanskom glavnom gradu, izbijajući prozore i vrata.

Zvaničnik libanskog Crvenog krsta Žorž Ketaneh je izjavio da ima na stotine mrtvih i ranjenih.

A Lebanese official says the massive blast that shook Beirut's port area was caused by confiscated “high explosive materials.” https://t.co/DGzseFMalb