OVA FOTOGRAFIJA OTKRIVA UZROK EKSPLOZIJE U BEJRUTU: Za sve je kriv događaj od pre ŠEST GODINA - Niko nije ni slutio da će se ovo desiti (FOTO)

Snažnu eksploziju u Bejrutu u kojoj je poginulo najmanje 100, a povređeno više od 4.000 ljudi, izazvalo je veštačko đubrivo zaplenjeno sa ruskog teretnog broda pre šest godina, preneli su libanski mediji navodeći da je bez krova nad glavom u Bejrutu u ovom trenutku oko 300.000 ljudi!

Razorna eksplozija uništiala je veliki broj kuća i stanova, a šteta, prema prvim procenama, premašuje tri milijarde dolara!

Sada je, po svemu sudeći, otkrivno kako je došlo do eksplozije. Naime, ruski brod "Rhosus" pristao je u luku u Bejrutu pre šest godina zbog kvara, a bio je na putu za Afriku sa 2.750 tona đubriva na bazi amonijevog nitrata, objavila je libanska medijska kuća LBCI, ne otkrivajući u čijem je vlasništvu spomenuti brod.

Cause of Explosion at Beirut Port. They were welding a door to prevent theft at the warehouse where over 2700 tons of ammonium nitrate was stored. pic.twitter.com/04HFDrYNAu

Ruska medijska grupacija RBC javlja da je brod, koji je plovio iz gruzijske luke Batumi za Mozambik, u vlasništvu ruskog državljanina Igora Grečuškina, sa prebivalištem na Kipru.

Kako se navodi, nakon što je "Rhosus" pristao zbog kvara, Grečuškin je napustio brod, a da nije isplatio posadu, tvrdi RBC, pozivajući se na članove posade.

Prema LBC-iju, opasni teret je potom iskrcan u skladište gde je ostao godinama, prenosi portal Index.

Unconfirmed yet but the explosion in Beirut occurred while welding a warehouse opening to prevent theft. This photo shows the warehouse while the fire started. The second photo shows a door of the warehouse (supposed taken in April) pic.twitter.com/C6TAzjZfmN