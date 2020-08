EVO KO JE VLASNIK BRODA KOJI JE RAZRUŠIO BEJRUT - Bio je pun eksploziva, ali niko nije mario! Ovako je nastala katastrofa

Reč je o 2.750 tona amonijum nitrata, hemijskog spoja koji se inače koristi kao veštačko đubrivo, ali u određenim situacijama može se koristiti i kao eksploziv - ili nehotice da izazove eksploziju, kao što se, nažalost, dogodilo u bejrutskoj luci.

Đubrivo je, naime, u hangaru u luci bilo uskladišteno od 2014. do danas, bez bezbednosnih mera koje bi sprečile katastrofu koja se dogodila.

S tim teretom je brod pod moldavskom zastavom "MV Rosus" zaglavio u bejrutskoj luci. Međutim, njegovo odredište nije bio Liban, nego Mozambik.

Kako se navodi, kapetan Boris Prokošev zaustavio je brod u Grčkoj kako bi napunio gorivo kada mu je vlasnik Grečuškin, navodno direktor kompanije "Teto Shipping", javio da je kompaniji ponestalo novca i da će u Bejrutu morati da pokupi dodatni teret kako bi se pokrili putni troškovi.

Ruski portal Siberian tajms pak piše da se brod u Bejrutu zaustavio zbog kvara.

U svakom slučaju, kada je brod pristao u Bejrutu, lokalne lučke vlasti su ga zadržale zbog "grubih prekršaja u upravljanju plovilom" odnosno, "nedostatka dokumenata i uslova nužnih za prevoz", neplaćenih naknada luci i pritužbi ruske i ukrajinske posade.

First photos emerging from #Beirut Port's #Hangar12 with workers stacking what seems to be the salvaged Nitroprill Ammonium Nitrate which caused the #BeirutBlast pic.twitter.com/8176TH3CFY