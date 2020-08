MENHETN U POTPUNOM MRAKU - Nema struje zbog snažne oluje, APOKALIPTIČNI SNIMCI STIŽU iz Njujorka (VIDEO)

Portparol elektrokompanije Konsolidejted Edison rekao je da je današnje zamračenje počelo u 5.13 jutros (11.13 po srednjeevropskom vremenu) u Harlemu, gornjoj zapadnoj strani i gornjoj istočnoj strani Menhetna i da je pogođeno oko 180.000 korisnika. Prekid je trajao oko pola sata, rekao je.

Još oko 5.000 korisnika ostalo je bez struje u odvojenom prekidu u Kvinsu.

Za sada nije poznat razlog za jutrošnje prekide struje koji su pogodili i nekoliko linija podzemne železnice.

Surreal right now in a large part of #Manhattan . No power whatsoever pic.twitter.com/RxGZtX3uXB

Ekipe rade bez prestanka da vrate struju širom grada posle prolaska tropske oluje koja je pogodila američku istočnu obalu ranije ove nedelje. Više od 60.000 korisnika u kvartovima Kvins, Staten Ajlend i Bronks jutros su i dalje bez struje, saopštila je kompanija Kon Edison navodeći da se snabdevanje neće ponovo uspostaviti za mnoge od njih pre nedelje uveče.

MANHATTAN:@ConEdison spokesman Phillip O’Brien says 3 networks shut down for 28 minutes affecting 180,000 customers on the UWS, UES, Harlem. Cause is under investigation. @wcbs880 #blackout pic.twitter.com/hGr83raCMH