MLADENCI SREĆNO POZIRAJU NA DAN VENČANJA, A ONDA - EKSPLOZIJA: Sve je ispunjeno dimom i prašinom! Pogledajte dramatičan snimak iz Bejruta

Ovaj događaj šokirao je ceo svet, a snimci ne prestaju da kruže po društvenim mrežama.

Tako se pojavio i snimak mladog para koji se fotografisao za svoje venčanje.

Stajali su zagrljeni, gledali se zaljubljeno, a onda je usledila eksplozija i sve je krenulo da se ruši. Na njihovim licama je trenutak pre eskplozije mogla da se vidi zbunjenost i zabrinutost, jer nisu znali šta se dešava.

Sve oko njih je bilo ispunjeno dimom i prašinom, a oko para su leteli komadići stakla sa razbijenih prozora i izloga. Nastao je opšti metež.

My Hope is that they are ok 💔



Our hearts are with Beirut, Lebanon pic.twitter.com/USOd2NaXBa