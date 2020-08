RAZORNA OLUJA POGODILA EVIJU: Nastradale tri osobe, među žrtvama i OSMOMESEČNA BEBA! Na desetine ljudi zarobljeno u kućama i automobilima (FOTO)

Policija je pronašla bračni par (86 i 87) u poplavljenoj kući u selu Politika, oko 100 kilometara severno od Atine, bez znaka života, i bebu, u istom selu, u prizemlju kuće u koju se je doveli roditelji koji su tu provodili godišnji odmor, prenosi AP.

Mnogi koji su se našli u ugroženom području pobegli su na krovove svojih kuća i prema njima su poslate spasilačke službe.

Obilne padavine počele su sinoć, a vatrogasci su intervenisali više od 50 puta zbog požara izazvanih udarima groma.

Oluja sa kišom je izazvala i poplave u delovima Soluna.

Dit houdt me bezig:https://t.co/j82aQbZQTq

Mega storm vannacht in Hellas, op Hydra alles okay, maar dus niet op Evia.