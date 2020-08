IZAŠLI SU IZ AUTOBUSA I POČELI DA TUKU SVE REDOM: Pogledajte brutalnu akciju beloruske policije u Minsku (VIDEO)

Beloruska policija uhapsila je juče najmanje 19 ljudi tokom protesta demonstranata, koji se drugi dan zaredom okupili u Minsku, javlja Rojters pozivajući se na neimenovanog svedoka.

Na društvenim mrežama pojavio se video snimak kako pripadnici bezbenosnih službi iskaču iz autobusa i počinju pendrecima da udaraju grupu demonstranata.

Zanimljivo je da su policajci tukli okupljene, iako nisu pružali otpor, pa čak i kad su bili na zemlji.

Snimak je objavljen na društvenim mrežama i izazvao je lavinu komentara kojima se osuđuje brutalno postupanje policije.

VIDEO: Police violently beating protesters in #Belarus.

#Belarus erupts in protest after opposition alleges rigged election.



Internet in #Minsk is cut off.#Belarusprotest #Belarusprotests



# pic.twitter.com/hUyHcAa4MM