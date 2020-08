Platili vilu u centru Pariza 35 miliona evra, a unutra ih je čekalo JEZIVO IZNENAĐENJE - Leš skrivan 30 godina (FOTO)

Francuske vlasti pokrenule su istragu o ubistvu nakon što je prilikom obnove jedne pariske vile vredne 35,1 milion evra u podrumu pronađen leš koji je tu bio skriven 30 godina.

Vila se se nalazi u ekskluzivnoj centralnoj četvrti Pariza, a osim glavne zgrade ima unutrašnje dvorište i privatne vrtove.

"Reč je o važnoj istorijskoj građevini. Tu su živele mnoge poznate ličnosti", rekla je za CNN Sabine Lebreton, potpredsednica lokalne organizacije za očuvanje istorijske četvrti.

Vila je napuštena od sredine 18. veka, a prodata je u januaru za 35,1 milion evra.