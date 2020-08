13 minuta koje će Bejrut PAMTITI ZAUVEK: Ovako su izgledali poslednji trenuci svedoka i heroja STRAVIČNE EKSPLOZIJE (FOTO+VIDEO)

Liban je i dalje u šoku od prošlonedeljne eksplozije u kojoj je poginulo više od 200 ljudi i povređene hiljade ljudi. Libanska vlada je podnela ostavku, a država se sada nada međunarodnoj pomoći. U međuvremenu istraga i dalje traje, a detalji se tek otkrivaju.

13 minuta koji su zapečatili sudbinu grada

Popodne u utorak, 4. avgusta, lučki električar Džo Akiki (23) koji je studirao da bude električni inženjer pozvao je majku i rekao da počinje noćnu smenu. Većina radnika u luci odlazi s posla u 16 ​​sati svakog dana. I tako je bilo relativno malo ljudi na terenu kada je, nekoliko sati kasnije, započeo požar.

Malo pre 18 sati po lokalnom vremenu, Akiki je stajao na krovu zgrade koja je bila deo ogromnog silosa za žito. Počeo je da snima crni dim kako izvire iz hangara broj 12, koji je bio udaljen oko 40 metara od njega.

Na njegovom snimku se kamera kreće levo-desno preko oštećenog hangara. U pozadini se mogu čuti slabe sirene, verovatno od vatrogasne ekipe.

Otprilike u isto vreme, u 17:55, član operativne sobe vatrogasne službe istočno od luke primio je poziv iz bejrutske policijske uprave u kojem mu je rečeno da je u jednom od skladišta došlo do požara. Požari u luci nisu retkost, rekao je on za "Independent". Međutim, zaposleni u vatrogasnoj službi koji je primio poziv rekao je da niko nije pominjao amonijum nitrat, niti im je objasnio koji je hangar pogođen.

3. One of the videos given to us was taken by Joe Akiki a port worker who filmed the burning warehouse at some point before 6pm before the fire crews arrived. He sent this to friends later at 6.04pm. They never heard from him again. He sadly did not survive #Beirutexplosion pic.twitter.com/TlpNkZuKbp — Bel Trew (@Beltrew) 12. август 2020.

Na lice mesta je stigla ekipa od 10 osoba - devet vatrogasaca i radnika hitne pomoći, koji su stigli samo dva minuta kasnije. Tamo, što je bilo neobično, nije bilo lučkog sooblja da ih pozdravi, pokaže im lokaciju i preda im ključ. Trebalo im je vremena da obrade lokaciju požara.

Zvaničnici vatrogasne službe rekli su novinarima da bi, da su znali sadržaj skladišta i njegovu lokaciju i čak dobili ključ, imali više vremena da procene opasnost i sadržaj hangara, možda ugasili početni požar i naredili evakuaciju.

Umesto toga, vatrogasci su izgubili dragocene minute koje su im mogle spasiti živote - pokušavajući da lociraju i provale u magacin.

- U našem radu se računa svaki minut. Da su samo imali više informacija - rekao je šef vatrogasne službe Fadi Mazbudi.

U nekom trenutku nepoznata osoba, verovatno lučki radnik, počela je da snima sa istog mesta gde je Akiki stajao. Klip koji je sajt "Belingket" podelio na mreži i verifikovao, prikazuje dim koji se zgušnjava do boje uglja. Pucketanje desetina onog što izgleda kao vatromet može se čuti zajedno sa jarko belim i crvenim varnicama.

Osoba koja snima počinje da se povlači kako se požar širio. Čuje se vrisak u trenutku kada ga je velika eksplozija naterala da beži.

Širom grada, malo pre 18h, mnogi su stanovnici čuli tu početnu eksploziju i tvitovali slike stuba dima koji se digao na nebu.

The last photo of the firefighters from the #Beirut Fire Department. They all lost their lives trying to save us all from the tragedy we have become. pic.twitter.com/yPYUTkH5OU — Farah Shoucair (@FarahShoucair) 05. август 2020.

Sa svakim minutom je sve više ljudi izašlo iz svojih domova, preduzeća i prodavnica, ili pogledalo kroz prozor kako bi saznala šta se događa.

Samo 600m južno od hangara 12, Čerin el Zejn, dizajner enterijera i aktivista, počeo je da snima oblak iznad luke i rekao ljudima da bi trebalo da zatvore vrata i prozore zbog dima.

Nekoliko minuta duž Ulice Jermenija s desne strane, Karmen Kouri (46), univerzitetska administratorka, prestala je da kupuje i izašla iz radnje i gledala po nebu u strahu od borbenih aviona.

Natrag u hangaru 12, Sahar Fares (27) bolničarka koja je deo vatrogasne ekipe počela je da snima. Iz snimka - koji je BBC emitovao i potvrdio - otkirveno je da je ona stajala u području malo ispod mesta gde je Akiki stajao na vrhu silosa za žito.

Njen video prikazuje zapaljeno skladište, a njene kolege u uniformi gledaju u goruću zgradu.

Ona je taj snimak poslala svom vereniku Gilbertu Karanu u 18.03. Zabrinut, Gilbert ju je pozvao telefonom, moleći je da ode. Još je bio na telefonu kada je ona, dezorijentisana, počela da beži prema silosu za žito.

When she sent this video to her fiancé, he looked ongoogle maps and found the exact spot. He called her boss to tell him to get them out. And he had a video call with Sahar. He told her to run. Then warehouse exploded and the call cut dead. #saharfares pic.twitter.com/pHm3GwfAHE — Quentin Sommerville (@sommervilletv) 09. август 2020.

Minut kasnije u 18.04, Akiki, verovatno uplašen i zbunjen, poslao je svoj snimak od tri sekunde bez ikakvog objašnjenja na grupni čet preko "Vatsapa" - to je bila poslednja poruka koju su njegovi prijatelji dobili od njega.

U tom su trenutku vatrogasci shvatili ogromnu ozbiljnost situacije u koju su ušli gotovo slepi. Požar je bio mnogo veći nego što su predviđali.

I tako nekoliko sekundi pre 18.08, vatrogasci Elia Kizami i Čarbel Karam pozvali su svoje nadređene i zatražili pomoć. Upozorili su da imaju samo „tri tone vode“, što nije bilo dovoljno za kontrolu tako masovnog požara.

Ali pre nego što je bilo ko u vatrogasnoj jedinici mogao da spakuje makar ijedan deo opreme, hangar 12 je detonirao.

Fares je još uvek bila na telefonu sa svojim verenikom i trčala je kada se prekinula linija i eksplozija ju je progutala.

Zaposleni u vatrogasnoj službi, koji je primio prvi poziv zbog požara, poleteo je metar u vazduh u svojoj kancelariji usled udara.

Za Karmen Kouri, koja je bila samo nekoliko stotina metara udaljena od epicentra, činilo se kao da je nastao pakao na zemlji.

- Gvozdena šipka je pala ka meni i oborila me sa nogu. Zatekla sam se pod autom, a žena pored mene je krvarila. Proživela sam dva rata i nikada nisam doživela takvu eksploziju. Na trenutak sam pomislila da se svet bliži kraju - ispričala je ona.

Trapped for three days under the collapsed building, Joe Akiki was praying the whole time holding the cross in his hand, he died praying, he died quietly. #Beirut #Lebanon pic.twitter.com/YHwTbsXO48 — Christiane Waked ن (@ChristianeWaked) 07. август 2020.

Sahar Fares je sutradan proglašena mrtvom. Džo Akiki je nađen mrtav nakon tri dana ispod ruševina silosa. Nije ga ubila eksplozija, već se ugušio ispod ruševina. U njegovoj ruci je nađen krst.