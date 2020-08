EVROPSKA UNIJA NE PRIZNAJE IZBORE U BELORUSIJI: Najavljene i SANKCIJE zbog "izborne prevare"

Ministri spoljnih poslova Evropske unije rekli su da će Belorusija biti sankcionisana zbog "izborne prevare" i brutalnog odgovora policije na proteste.

- Evropska unija ne prihvata izborne rezultate - tvitovao je Žozep Borel novi šef diplomatije EU, dodajući da je započet rad na "sankcionisanju odgovornih za nasilje i falsifikovanje glasanja".

