HEROJSKA REAKCIJA SURFERA! Mark SPASAO SUPRUGU OD VELIKE BELE AJKULE - Udarao je morskog psa dok nije popustio stisak (VIDEO)

Napad se dogodio na plaži Šeli u Novom Južnom Velsu gde je Dojlova surfovala, javljaju australijski mediji.

Njen suprug je udarao ajkulu dok nije popustila stisak, a zatim je pomogao supruzi da dođe na obalu.

The 35-year-old was surfing at Shelley Beach at Port Macquarie when she was bitten on her right leg by a white shark.https://t.co/rMMu50L1wU