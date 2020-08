Petogodišnjak upucan u svom dvorištu - Mislili da ga je pogodio zalutali metak, a onda je OTKRIVENA STRAŠNA ISTINA (FOTO)

Kenon Hinant (5) iz Severne Karoline ubijen je prošle sedmice dok se sa svoje dve sestrice igrao u dvorištu. Dečak je u dvorištu vozio bicikl i iznenada pao, kada je otac dotrčao do njega, shvatio je da je njegov sin upucan.

- Bila je nedelja, oko 17.30. Deca su se igrala u dvorištu kao i svakog drugog dana. Prvo što sam pomislio jeste da je samo pao sa bicikla, ali kad sam mu prišao, shvatio sam da je u pitanju nešto mnogo ozbiljnije - rekao je njegov otac Austin.

Svi su prvo mislili da je dete pogodio zalutali metak. Mališan je odmah prebačen u bolnicu, ali je ubrzo podlegao povredama.

Sutradan, policija je stavila lisice na ruke Darijusu Sosomsu (25), komšiji porodice Hinant, zbog sumnje da je upravo on ubio dete. Razlog ovog svirepog zločina još nije poznat.

