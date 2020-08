MELANIJA NIJE MOGLA DA SAKRIJE BES! Muž uporno pokušavao da je uhvati za ruku, ali mu NIJE DOZVOLILA - Pogledajte snimak o kojem BRUJI SVET (VIDEO)

Američki predsednik Donald Tramp i njegova supruga Melanija vratili su se u Vašington, a dok su izlazili iz predsedničkog aviona prva dama SAD dva puta je odbila pokušaj Trampa da je uhvati za ruku.

Kako prenosi americki portal Hil, Tramp je pokušao dva puta da je uhvati za ruku dok su stepenicama silazili iz aviona i ona je to odbila.

A video has shown Melania Trump appearing to refuse to hold husband Donald Trump's hand as they stepped off Air Force One https://t.co/bc2O8QE3o3