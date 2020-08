ISPLIVALE FOTOGRAFIJE KOJE BI KLINTON RADO ZAPALIO - Na njima se vidi kako ga masira jedna od Epstajnovih žrtava (FOTO)

Britanski Dejli mejl objavio je ekskluzivne fotografije koji bi verovatno bivši predsednik SAD Bil Klinton želeo da zauvek nestanu. Na njima je zabeleženo kako nekadašnji lider uživa dok ga masira 22-godišnja Šontaj Dejvi, jedna od žrtava milionera, osuđenog pedofila, Džefrija Epstajna.

Fotografije su objavljene baš uoči govora koji bi Klinton trebalo danas da održi u okviru podrške demokrati Džou Bajdenu u predsedničkoj trci.

Na fotografijama se vidi kako Klinton mirno sedi i osmehuje se dok mu Dejvi masira leđa. Devojka je tada imala 22 godine i imala je ulogu lične Epstajnove maserke.

EXCLUSIVE: 'Would you mind giving it a crack?' Clinton leans back and smiles while receiving neck massage from Epstein victim https://t.co/wtWwgLa2CX

Klinton, koji je tada imao 56 godina, žalio se na ukočen vrat nakon što je zaspao u privatnom avionu Epstajna na humanitarnom putovanju u Afriku 2002. godine.

Osumnjičena "madam" Gislejn Maksvel, koja je optužena za trgovinu ljudima, navodno je u nekliko navrata zadužila Dejvi da izmasira Klintona.

New image of Bill Clinton getting a massage from Epstein victim Chauntae Davis during the infamous 2002 trip to Africa with JE, Maxwell, Chris Tucker and Kevin Spacey pic.twitter.com/8Rbnms413P