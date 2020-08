Kremlj prvi put izneo stav o situaciji u Belorusiji

Belorusija je naša saveznica i bratska zemlja, a Belorusi sami moraju rešavati svoje probleme kroz dijalog, rekao je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov, čime je prvi put iznet zvanični stav Kremlja o situaciji u Belorusiji.

„Znate da je predsednik Putin čestitao Lukašenku. To ukazuje na činjenicu da spoljnu politiku i osnove unutrašnje politike formira šef države“, rekao je Peskov odgovarajući na pitanje novinara da li Kremlj priznaje izbore u Belorusiji i kako se može objasniti to što se stavovi pojedinih poslanika Državne dume razlikuju od stava predsednika.On je dodao da je Belorusija bratska zemlja Rusije.

„Belorusija je naša saveznica i bratska zemlja. I Belorusi su naš bratski narod“, naglasio je Peskov.

Kremlj smatra da trenutno nema potrebe da se Belorusiji pruži pomoć u okviru Organizacije dogovora o kolektivnoj bezbednosti (ODKB), kao i da je to potvrdilo samo belorusko rukovodstvo, rekao je Peskov.

Na pitanje novinara da prokomentariše informacije u medijima o tome da se ka beloruskoj granici kreće kolona ruske vojne tehnike, Peskov je rekao da „se ruska vojna tehnika nalazi na teritoriji cele Rusije, te da se tu nema šta komentarisati“.

On je dodao da Belorusi sami moraju rešavati svoje probleme u okviru dijaloga i da Kremlj smatra da je cela situacija u Belorusiji unutrašnje pitanje te zemlje.

„Još jednom ponavljam, mi smo za to da situacija ostane u pravnim okvirima, i Belorusi sami moraju rešavati svoje probleme u okviru tog pravnog polja i u okviru dijaloga“, istakao je on.

Peskov je takođe rekao da u Kremlju primećuju pokušaje spoljnog mešanja u situaciju u Belorusiji i ističu da je to nedopustivo. Portparol Kremlja je istakao da ruska strana smatra da je najvažnije da ne bude nikakvog uticaja i mešanja spolja u situaciju u Belorusiji.

Komentarišući pitanje da li su Belorusiji potrebni novi izbori sa međunarodnim posmatračima, Peskov je rekao da su oni prisustvovali i na izborima 9. avgusta.

„Znate da su mnoge organizacije kao što su PSSE, Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava pri OEBS-u odbili da učestvuju kao posmatrači na ovim izborima. Međunarodni posmatrači koji su učestvovali, zabeležili su stanje. To je de-jure i defakto situacija što se tiče međunarodnih posmatrača“, rekao je Peskov.

On je potvrdio da je Putin juče razgovarao sa Lukašenkom o situaciji u Belorusiji, kao i sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, francuskim predsednikom Emanuelom Makronom.

Na pitanje novinara zašto Putin i Lukašenko tako često razgovaraju telefonom, Peskov je istakao da je „sasvim normalno da lideri dve države (Putin i Lukašenko) stalno razmenjuju mišljenja u situacijama kakva je sada u Belorusiji“.

Portparol ruskog lidera se osvrnuo i na hapšenja ruskih novinara u Belorusiji, istakavši da je ruska strana uvek zabrinuta kada se novinari suočavaju sa neprijatnostima, ali je istovremeno podsetio novinare da ih rad bez odgovarajućih akreditacija slabi u pravnom smislu.