"NEĆEŠ SE UDATI ZA HRIŠĆANINA" Zbog zabranjene ljubavi Srbina (20) i devojke (17) iz BiH nastao opšti HAOS, o njima priča cela Francuska

"Ošišana i tučena jer "voli hrišćanina". Duboko sam šokiran aktom toruture nad ovom mladom devojkom od 17 godina. Četvoro koji su u to umešani odvedni su u pritvor. Ovakavo varvarstvo zahteva najstrože kazne".

Tim rečima obratio se ministar unutrašnjih poslova Žerald Deramnen posle porodičnog nasilja u muslimanskoj familiji iz Bosne u francuskom mestu Bezanson, kada su se otac, majka, stric i strina iživljali nad devojkom koja se zabavlja sa Srbinom, pišu "Novosti".

Ovaj nemili događaj izazvao je ogromno interesovanje francuske javnosti i reakcija zvaničnika svih političkih boja. Tako je tvitom reagovala i Marlen Skijapa, delegirani ministar za građanstvo.

- Nasilje, ponižavanje, mučenje pa čak i šišanje! Sram bilo te roditelje, tog groznog strica! Za ova dela moraju da budu osuđeni. Podrška ovoj mladoj devojci. Njenoj slobodi. Njenom integritetu. Njenom dostojanstvu. I hvala njenom momku koji je omogućio da bude spašena - napisala je ministarka.

Užasnuta je i gradonačelnica Bezansona An Vinjo.

- Ovaj grozni čin nepodnošljivog nasilja mora da se osudi sa velikom odlučnošću. Netoleranciji koju su pokazali članovi ove poroduice prema izboru svoje ćerke nema mesta u našoj republici.

Tondue et frappée parce qu’elle « aimait un chrétien ». Profondément choqué par cet acte de torture sur cette jeune fille de 17 ans. Les quatre mis en cause ont été placés en garde à vue. Cette barbarie appelle les sanctions les plus sévères.https://t.co/SoPHXxDuhp