HAOS U SAOBRAĆAJU U LONDONU - Zaglavili se delovi Tauer bridža, problem trajao više od sat vremena (FOTO)

Problem, koji je nastao pošto su se delovi zaglavili prilikom spuštanja, trajao je više od sat vremena, što je izazvalo haos u saobraćaju.

Na objavljenim fotografijama vide se redovi motociklista i pešaka s obe strane mosta, prenosi BBC.

Londonska policija saopštila je da su inženjeri pohitali na lice mesta kako bi popravili most.

Most je ponovo otvoren za pešake, ali su vlasti pozvale motocikliste da pronađu drugi način za kretanje.



#TrafficUpdate #TravelAlert Avoid the Tower Bridge area the bridge is closed. Please find alternative route ... Don’t forget #London Bridge is also closed , except for buses and cycles ⛔️ pic.twitter.com/0Y3Ek7QUqz