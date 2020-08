Demonstranti koji protestuju od 9. avgusta, nosili su crveno-bele zastave koje simbolizuju njihovo protivljenje predsedniku Aleksandru Lukašenku, zahtevajući da odstupi s funkcije nakon 26 godina na vlasti, optužujući ga da je lažirao izborne rezultate, prenosi Rojters.

The turnout in Minsk today for the manifestation for democracy looks absolutely massive. The regime effort to scare people away have so far failed. Dare the regime send the army against its people? pic.twitter.com/HNbAOKFDVj