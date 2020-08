NAVALJNI JE OTROVAN! Bolnica u Berlinu otkrila i čime (FOTO)

Bolnica u Berlinu "Šarite" u kojoj je smešten najistaknutiji ruski opozicionar Aleksej Navaljni potvrdila je da je taj protivnik Vladimira Putina otrovan.

- Tim lekara detaljno je pregledao pacijenta pri njegovom dolasku. Klinički nalazi ukazuju na trovanje supstancom iz grupe aktivnih hemijskih supstanci zvanih inhibitori holinesteraze - navela je bolnica.

BREAKING from Charité hospital treating Alexei Navalny:



- Clinical evidence points to poisoning with a "cholinesterase inhibitor"

- Navalny remains in an induced coma

- Condition serious but his life not currently in acute danger pic.twitter.com/Nnl5M6uBSh