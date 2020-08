U gradu Kinoši, američka savezna država Viskonsin, izbile su demonstracije ji neredi jer je policija upucala nenaoružanog Afroamerikanca, zbog čega su lokalne vlasti uvele policijski čas.

Žrtva je idenifikovana kao Džejkob Blejk, crnac iz Kinoše, koji je hospitalizovan u teškom stanju sa više prostrelnih rana.

"Dejli mejl" navodi da je beli policajac upucao nenaoružanog Blejka u leđa sedam puta ispred kuće njegove dece, nakon što je policija pozvana na lokaciju zbog porodične svađe.

Snimak incidenta izazvao je bes javnosti.

Bendžamin Kramp, advokat za građanska prava, podelio je video incidenta na svom Tviter nalogu. Napomenuo je da se pucnjava dogodila ispred Blejkove troje dece.

"Videli su policajca kako puca u njihovog oca. Biće istraumirani zauvek. Ne možemo dozvoliti da službenici krše svoju dužnost da nas zaštite. Naša deca zaslužuju bolje!!",napisao je on uz snimak.

Na video snimku koji kruži društvenim mrežama, vidi se kako Blejk prilazi jednom vozilu i biva upucan u trenutku kada je otvorio vrata automobila.

Može se čuti da je ispaljeno najmanje sedam metaka, iako nije jasno da li je pucao jedan ili više policajaca.

Guverner Viskonsina Toni Evers osudio je prekomernu upotrebu sile od strane policije i zahtevao da se pristupa sa manje agresije prema crncima u Viskonsinu, preneo je Rojters.

Veliki broj ogorčenih građana ubrzo je izašao na ulice Kinoše, gađajući policiju molotovljevim koktelima i ciglama, pa je nedugo zatim u gradu proglašen policijski čas.

A perfect summary of the chaos in America in Kenosha, Wisconsin.



Welcome to the Mob’s America.



pic.twitter.com/EmMdABr5rU — The Columbia Bugle 🇺🇸 (@ColumbiaBugle) 24. август 2020.

Tokom nereda zapaljen je i čitav parking sa automobilima izloženim za prodaju.

Zapaljena je i gradska skupština, polupana su stakla na nogim objektima.

Up close look at an entire car dealership set ablaze by BLM arsonists in Kenosha, Wisconsin overnight. pic.twitter.com/w6kz717VAG



Video via @livesmattershow — Breaking911 (@Breaking911) 24. август 2020.

Još od 25. maja u mnogim američkim gradovima održavaju se protesti zbog brutalnog policijskog ubistva Afroamerikanca Džordža Flojda, 46-godišnjeg crnca koga je kolenom, brutalno ubio policajac belac u Mineapolisu.