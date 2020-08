SEVERNOKOREJSKA IVANKA TRAMP! "Govori malo, ali direktno": Ko je sestra Kim Džong Una? (FOTO)

Nakon ponovnih priča da je Kim Džong Un u komi, sve su jače spekulacije da bi na njegovo mesto mogla da zauzme njegova sestra Kim Jo Džong, koja predstavlja nuklearnu pretnju Americi.

Iako su po mišljenju mnogih ove priče prenaduvane, stručnjaci smatraju da je ona spremna da preuzme kompletnu vlast. Tačan datum rođenja Kim Jo Džong nije poznat, ali se veruje da ima tridesetak godina. Detalji njenog odrastanje nisu dostupni, a studirala je u Bernu kao i njen stariji brat. U njuhovom odgajanju su veliku ulogu imali tetka i stric.

Kim Yo Jong as a girl: this is the earliest photo we have of North Korean leader Kim Jong Un's sister, taken while she was at school in Switzerland. pic.twitter.com/LrDFgGBzdt