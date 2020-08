VIŠE OD POLA MILIONA LJUDI EVAKUISANO! URAGAN LORA PRERASTAO U ČETVRTU KATEGORIJU - Očekuje se da izazove katastrofalne oluje i poplave (FOTO)

Na satelitskim snimcima vidi se da je u proteklih nekoliko sati Lora postala zastrašujuće snažan uragan, koji bi mogao da dovede do potapanja čitavih naselja, prenosi Glas Amerike.

"Kada se stanovnici nekih delova probude u četvrtak ujutru, neće verovati šta se dogodilo", rekla je specijalistkinja Nacionalnog centra za uragane Stejsi Stjuart.

Views of Hurricane Laura taken from @Space_Station today. Stay safe everyone. pic.twitter.com/KwVvRLA15m