U Libanu rekordan broj novoobolelih - kraći policijski čas

Liban je prijavio 689 novih slučajeva Covid-19 u protekla 24 sata, što je najveći porast broja zaraženih u jednom danu, saopštilo je ministarstvo zdravlja.

Ukupno je u toj zemlji zaraženo 14.935 ljudi, a od korona virusa umrlo je još sedam ljudi, tako da je od početka pandemije ukupan broj preminulih 146, prenosi CNN.

Rekordan broj novoobolelih zabeležen je nakon što su vlasti u četvrtak odlučila da počev od petka skrate policijski čas. U Libanu je na snazi policijski čas od 6 uveče do 6 ujutro, a od danas će on biti kraći za četiri sata i trajaće od 10 ucveče do 6 ujutro.

U Libanu je broj novoinficiranih više nego udvostrucen od eksplozije u lucu u Bejrutu 4. avgusta, u kojoj je poginulo najmanje 180 ljudi, a povređeno oko 6.000.