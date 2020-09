VELIKI INCIDENT U BIRMINGEMU - Više osoba izbodeno, policija na licu mesta (FOTO)

Policija je dojavu o ubadanju u centru grada dobila pola sata nakon ponoći.

- Svesni smo broja povređenih ljudi, ali u ovom trenutku nismo u mogućnosti da kažemo koliko ih je ili koliko su ozbiljno povređeni - rekli su iz policije.

Terrible news coming from Birmingham, was in this boozer last year where it’s all happened. Gay village and Chinese quarter. Boss night. Fucking rats everywhere. pic.twitter.com/hk04lOESUv

Iz policije su dodali da sve hitne službe rade zajedno na licu mesta, kako bi pružile pomoć svim povređenim ljudima.

#UPDATE | We can confirm that at approximately 12:30am today we were called to reports of a stabbing in #Birmingham city centre.



We immediately attended, along with colleagues from the ambulance service. A number of other stabbings were reported in the area shortly after.