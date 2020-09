Snažni zemljotresi potresli Čile i ostrvo Vanuatu u Pacifiku

Zemljotres magnitude 6,2 stepena pogodio je oblast 50-ak kilometara jugoistočno od grada Kokimboa u Čileu, saopšteno je danas iz Evropskog Mediteranskog seizmološkog centra.

Zemljotres je registrovan na dubini od 25 kilometara, preneo je Rojters.

