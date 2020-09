UŽAS NA PLAŽI U AUSTRALIJI! AJKULA NAPALA SURFERA - Šestoro ljudi ga izvuklo iz vode, ali mu nije bilo spasa (FOTO+VIDEO)

Muškarac star 46 godina je ugrizen za nogu nešto posle 17 sati, dok je surfovao kod plaže Grinmaunt u Kulingati, predgrađu Golden kousta (Zlatna obala). Surfovao je u blizini sedišta lokalnog spasilačkog kluba.

Fatal shark attack off Australia's Gold Coast is the first in 60 years https://t.co/OcmzOeYZrk

Na snimku s mesta događaja vidi se da najmanje šest ljudi žuri da izvuče muškarca iz vode.

Svedok Džejd Parker rekao je za CNN da je video muškarca kako pluta pored daske, i da je pretpostavio da je "nokautiran", jer se nije kretao u vodi".

Spasioci su ga izvukli na plažu i pokušali su da mu pomognu. Stigli su i bolničari. Nažalost, preminuo je na na mestu događaja, rekla je policija.

Surfer dies after shark attack on protected beach, Australia



A shark attacked and killed a surfer who was practicing on a sheltered beach in the city of Gold Coast. The 50-year-old man was taken to Greenmount Beach by other surfers. pic.twitter.com/rnqMKohycc