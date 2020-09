Tramp: Hteo sam da uklonim Asada, Matis mi nije dao

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da je želeo da "ukloni" sirijskog lidera Bašara al Asada 2017. godine, ali da se tadašnji ministar obrane Džim Matis usprotivio toj operaciji.

"Bio sam više za to da se ukloni. Sve je bilo spremno za to. Matis nije želeo da to učini. Matis je bio jako precenjen general i pustio sam ga da ode", rekao je Tramp televiziji Foks njuz.

Pojedini američki mediji pišu da je Tramp Matisa nazvao "velikim čovekom" kada ga je postavio na čelo Pentagona, da bi se kasnije njih dvojica razišla u mišljenjima, a penzionisani general podneo ostavku krajem 2018.

Tramp je, kako prenosi Politiko, u utorak na televiziji Foks za Matisa rekao i da je "loš lider".

"Bio je grozan prema meni, bio je grozan general", rekao je američki predsednik.

On je, takođe, optužio penzionisanog generala da nije uspeo da pobedi Islamsku državu u Iraku i Siriji.

"Otarasio sam se ISIS-a kada je on otišao. Uradio sam sjajan posao u vezi sa ISIS, 100 odsto kalifata, otarasio sam ih se", rekao je Donald Tramp.