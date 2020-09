JAKA OLUJA U FINSKOJ - Više od 80.000 domaćinstava bez struje

Jaka oluja pogodila je Finsku i ostavila više od 80.000 domaćinstava bez struje.

Zbog nevremena je otkazana većina polazaka trajekata na severu Baltičkog mora, a vlasti su upozorile građane da ne napuštaju domove.

Oluja nazvana "Aila", sa obilnom kišom i vetrovima brzine do 125 kilometara na čas, kasno sinoć je pogodila zapadnu obalu Finske, a danas i centralne i jugozapadne delove zemlje, obarajući drveće

Očekuje se da će oluja večeras zahvatiti i južni deo Finske i doći do Helsinkija, a potom i do Estonije, u čijim su priobalnim oblastima već zabeleženi jaki vetrovi brzine do 115 kilometara na čas.

Vlasti Estonije su navele da je danas do sredine dana bez struje ostalo više od 3.500 domaćinstava.