"JANOS" PRAVI HAOS PO GRČKOJ Hibridna oluja donela poplave, zvaničnici upozoravaju: NAREDNI SATI SU KRITIČNI (FOTO+VIDEO)

On je kazao da se očekuju jaki vremenski fenomeni i obilne kiše, prenosi grčki portal Katimerini.

Dodao je da su zbog ove takozvane hibridne oluje bez struje ostali stanovnici Zakintosa, Kefalonije i Itake i da se radi na ponovnom uspostavljanju energetskog sistema.

Očekuje se da će se ciklon zdržati na tom delu grčke narednih šest do devet sati, a da će se zatim pomeriti južno.

This is just a medicane they said... #ΙΑΝΟΣ #ianos #udine pic.twitter.com/hWvcifhXg2