OTKRIVENA ŽENA KOJA JE HTELA DA OTRUJE TRAMPA - Ovo su novi detalji o napadu na predsednika SAD

Koverat, koji je verovatno iz Kanade poslat na adresu Bele kuće, presrela je američka policija. Nisu otkriveni nikakvi drugi detalji osim što je identifikovana žena.

Pismo je zadržano u poslednjem vladinom eksternom centru za prijem pošiljki, čime je sprečeno da dospe u Belu kuću.

Officials identify a woman suspect after letter laced with deadly ricin poison sent to President Trump https://t.co/XhTg8e4zCq