IZGORELI DO NEPREPOZNATLJIVOSTI! U stravičnoj eksploziji kamiona 28 osoba poginulo, među njima i PETOČLANA PORODICA i DECA

Među žrtvama su zaposleni i studenti državnog fakulteta u Kogi u gradu Lokoji, saopštila je savezna Agencija za bezbednost na putevima.

U stravičnoj eksploziji poginula je petočlana porodica i deca školskog uzrasta. Četiri žrtve su "izgorele do neprepoznatljivosti".

Updated: Five Students of Kogi State Poly, 18 others Killed Lokoja Tanker Explosion https://t.co/VxNUJHsgPq