Lideri EU osudili kolektivni neuspeh u odgovoru na pandemiju

Lideri Evropske unije osudili su kolektivni neuspeh u borbi protiv pandemije korona virusa na Generalnoj skupštini UN i istakli da je došao trenutak da se sve države ponovo ujedine u međunarodnoj saradnji, piše Asošijeted pres.

Španski premijer Pedro Sančes rekao je da je pandemija, više nego na hiljade sporazuma i govora, učinila da iznenada svi shvate da su deo jednog sveta.

"U kom trenutku tačno smo odlučili da je izraz 'promeniti svet' izgubio sav smisao i značenje?", upitao je on. Predsednik Evropskog saveta Šarl Mišel je ukazao na to da je pandemija takođe otkrila slabost zemalja za koje se mislilo da su snažne. Pandemija nas je sve uvela u istu bitku, protiv zajedničkog neprijatelja, rekao je Mišel. Djuzepe Konte, premijer Italije, koja je postala globalni simbol krize, izjavio je da pandemija vladama širom sveta nudi "priliku za kolektivnu obnovu".

"Ova tragedija nas je promenila, ali nam je takođe ponudila mogućnost za novi početak a na nama je da ga iskoristimo", rekao je Konte. Česki premijer Andrej Babiš je rekao da je vreme da Evropa "redefiniše svoju ulogu u svetu" i da usmeri pažnju na upravljanje pandemijom od strane SZO.

Drugi evropski lideri pozvali su na proširenje ovlašćenja SZO i njenog finansiranja. Premijer Velike Britanije Boris Džonson pozvao je zemlje da podele više podataka o pandemiji. On je rekao da nakon devet meseci krize izazvane pandemijom "sam pojam međunarodne zajednice izgleda istrošeno". Holandski premijer Mark Rute složio se sa mnogim govornicima i rekao da bi pandemija trebalo da bude znak za uzbunu za čitav svet i UN. On je podsetio da će morati da se pojača međunarodna saradnja, ako se želi pobediti virus. Grčki premijer Kirijakos Micotakis apelovao je na više međunarodne pomoći za rešavanje migrantske krize u njegovoj zemlji.