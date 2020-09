Panika u Evropi zbog "amebe koja jede mozak" - Ubila je dva dečaka u SAD, rečeno da se ne koristi voda! (FOTO+VIDEO)

Nemci se pitaju da li ova opasnost postoji i u njihovim vodama, dok je poslednji poznati slučaj na evropskom kontinentu bio pre 38 godina.

Desetine hiljada stanovnika Teksasa dobilo je naređenje da ne koristi vodu nakon što je šestogodišnji dečak umro od retke "amebe koja jede mozak", prenosi New York Post.

Džozaja Makentaja (6) umro je ranije ovog meseca, bio je pozitivan na "Naegleria fowleri" nakon što se igrao sa vodenim prskalicama u gradu i kod kuće u predgrađu Hjustona, saopštili su zvaničnici i njegova porodica.

Početna ispitivanja vodosnabdevanja bila su negativna, ali druga runda testova u petak pokazala je pozitivne nalaze sa tri lokacije, uključujući hidrant, rezervoar za prskalice i cev u dečakovoj kući.

Službenici iz komisije za kvalitet životne sredine u Teksasu izdali su hitno upozorenje stanovnicima u kom su im rekli da ne koriste vodu sa česme iz bilo kod razloga, osim u wc šoljama.

Dok rade na dezinfekciji celog sistema, nadležni su u subotu rekli da će voda biti bezbednija ukoliko se prokuva i izdali su niz bezbednosnih protokola za tuširanje i plivanje.

Samo nekoliko nedelja ranije zbog iste amebe preminuo je i dečak Taner Lejk Vol (13) na Floridi, preneli su mediji.

My fellow Texans, if your going down to lake Jackson or Houston be careful, there's a brain eating amoeba called naegleria fowler in the waters. heres a map for yall down there pic.twitter.com/qC2sb4R3oI