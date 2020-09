Snažna eksplozija uzdrmala Pariz! Čula se i na Rolan Garosu (VIDEO)

Jaka eksplozija čula se danas u Parizu i u predgrađima prestonice Francuske, javljaju strani mediji.

Neki su tvrdili da je najverovatnije reč o avion koji je probio zvučni zid. Tu informafiju je potvrdila i francuska policija, koja je na Tviteru saopštila da je upravo u pitanju francuska letelica koja je probila zvučni zid i uznemirala Parižane.

Prema tvrnjama ljudi, eksplozija se čula i na teniskom turniru Rolan Garos.

Na stotine ljudi na Tviteru pitali su se da li je još neko čuo detonaciju, a neki su istakli da su čuli eksploziju iako su udaljeni na 20-ak kilometara od Pariza.

Explosion in Paris heard from games at Rolland Garros pic.twitter.com/3eVhSLrXQQ